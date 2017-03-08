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Yaşam

Eski ANAP'lı vekilin kızı ve eşinin öldürüldüğü silahlı gasp davasında karar verildi: Cinayet değil, katliam

Heyet, hiçbir cezada sanıklar lehine iyi hal indirimi uygulamadı

08 Mart 2017 10:45

Eski ANAP milletvekili Adnan Yıldız’ın eşi ve kızının öldürüldüğü İstanbul Bakırköy’deki silahlı gasp davasında mahkeme, "olay katliam niteliğinde" diyerek, iyi hal dahil hiçbir indirim uygulamadı. 4 sanıktan 3'üne 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet verildi, biri beraat etti.

Eski ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Yıldız ile ailesi, 15 Nisan 2014’te Bakırköy’deki evlerinin önünde, gasp amacıyla iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Döviz bürosu sahibi olan ve evden çantasında yüklü miktarda parayla çıkan Adnan Yıldız’ın silahını çekmesiyle çıkan çatışmada, eşi Ferize (58) ve kızı Betül (35) hayatlarını kaybetti, oğlu Kamil (32) yaralandı. Saldırganlardan Mehmet Doğu Yeşilel (28) ölürken, diğer saldırgan Mehmet Beşir Artukoğlu yaralandı. Artukoğlu ile azmettirici oldukları iddiasıyla Murat Tuymaz, İhsan Şimşek ve Oktay Güneş tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişi hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye ve nitelikli yağmaya teşebbüsten dava açtı.

Biri beraat etti

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, mahkeme, Murat Tuymaz’ın beraatına karar verdi. Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek ise, kasten öldürme suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanıklar hakkında, nitelikli yağma suçuna teşebbüsten 10 yıl 6 ay, Adnan Yıldız’ı öldürmeye teşebbüs suçundan da 18’er yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, eylemin ‘katliam’ niteliğinde olduğu gerekçesiyle hiçbir cezada sanıklar lehine iyi hal indirimi uygulamadı.

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Adnan YıldızBakırköydöviz bürosuMehmet Doğu YeşilelMehmet Beşir ArtukoğluMurat Tuymazİhsan ŞimşekOktay Güneş

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