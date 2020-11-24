Eski ANAP lideri Nas: Türk gemisine müdahalede asıl hesap sorulması gereken Türkiye’yi potansiyel şüpheli haline getirenler

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, Avrupa Birliği güçlerinin Akdeniz'deki Türk bayraklı Rosaline A gemisine çıkmasıyla ilgili olarak "Türkiye'yi potansiyel şüpheli haline getirenlerden hesap sorulması gerektiğini" söyledi.

Daktilo 1984'e konuk olan Nas Türk gemisine Alman-İtalyan müdahalesine CHP’nin tepkisinin de hatalı olduğunu söyleyerek, "Türk gemisine müdahalede asıl hesap sorulması gereken Türkiye’yi potansiyel şüpheli haline getirenler" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin herhangi bir döneminde demokratik bir hukuk devleti olmadığını ancak vesayetin alanının belirli olduğu zamanların olduğunu" söyleyen Nas, "askerin geçmişte her zaman siyasetin sınırını çizdiğini şu an bunu Devlet Bahçeli’nin üstlendiğini söyledi".

Eski ANAP lider, "Şu an devletin düşmanlaştırma yaptığını söyledi ve KHKlı insanların hiçbir hakkı olmadığını vatandaşlık hakkının bile olmadığını bu sebeple geçmiş dönemlere nazaran bu uygulamaların çok kötü olduğunu" sözlerine ekledi.