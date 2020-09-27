Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün yeni adresi belli oldu 

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk, yarından itibaren HaberTürk'te yazılar kaleme alacak.

Bir süredir Youtube kanalında içerik üreten Öztürk'ün ilk yazısı yarın Haberturk.com'da olacak. Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir ara verdiğim köşe yazarlığına yeniden başlıyorum. Objektif yayınlarıyla herkesimin takdirini toplayan Habertürk gazetesinde yarından itibaren köşe yazarlığı yapacağım. duanızı, ilginizi ve önerilerinizi beklerim." ifadesini kullandı.

Kemal Öztürk kimdir?

Kemal Öztürk, 1969 yılında Ağrı’da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde çalıştı. 1997 yılında Kanal 7 televizyonunda televizyon haberciliğine başladı. Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu edinen belgesel hazırladı. Sonrasında İlk Meclis, Yemen, 1999 Depremi, Türkiye’de kadın hareketi tarihi ve Halide Edip, Osmanlı Modernleşmesi ve Pera gibi konularda birçok belgeseli hazırladı.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu. İki yıl sonra TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. 2008 yılında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev aldı. 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi. İ

3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde “kişisel prensip ve ilkeleri” nedeniyle, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. Daha sonra köşe yazarlığı yapan Öztürk, televizyon kanallarında ve Youtube kanalında güncel konuları yorumladı.