Eski Amerikan güreşi yıldızı, trans birey olduğunu duyurdu

T24 Dış Haberler

Eski bir Amerikan güreşi yıldızı olan Gabbi Tuft, trans birey olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Tuft, "Bu benim. Utanmadan ve çekinmeden kendimim" yazdı.

Paylaşımında, "Geride bıraktığımız 8 ay hayatımın en karanlık zamanlarıydı" yazan Tuft, "Trans olmanın duygusal karmaşıklığı ve dünyanın karşısına çıkmak neredeyse beni birkaç okazyonda bitiriyordu" ifadelerini kullandı.

Tuft paylaşımının devamında, "Diğer insanların ne düşündüğünü umursamayı bıraktığımda ise sınırlarım ortadan kalktı; gerçekte kim olduğum gün yüzüne çıkmasına izin verdim" yazdı.

Tuft, 2009-2012 yıllarında "Tyler Reks" sahne adıyla WWE'de yer alıştı.