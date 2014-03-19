Eski Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye’de



Christian Wulff Tarsus'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'uncu Yıldönümü törenlerine katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Christian Wulff'a Fahri Hemşehirlik Beratı ve şehrin sembolik anahtarı verildi.

Eski cumhurbaşkanı, Fahri Hemşehrilik Beratı töreninde bir konuşma yaptı. Aziz Paulus'un doğum yeri olması nedeniyle Tarsus'un Hrıstiyan alemi için önem taşıdığını belirten Wulff “Paulus, sadece ilk kilisenin kurucusu değil, aynı zamanda bu inancın dünyaya yayılmasını sağlayan isimdir” dedi.

Wulff “İlk Müslümanlardan biri sayılan Bilal-i Habeş'in makamı da buradadır. Bunun yanında mezarı Tarsus'ta bulunan Daniyel Peygamber de Musevi dünyası için kutsal bir isimdir. Tarsus 3 semavi dinin buluştuğu, yollarının kesiştiği bir noktadır” dedi.

'Müslümanlık Almanya'ya, Hrıstiyanlık Türkiye'ye aittir'

Eski cumhurbaşkanı Christian Wulff Almanya'da dinlerin birlikteliğinin daha güçlü olmasını temenni ettiğini belirtti. “Üç semavi dinin birbirlerine karşı hoşgörünün de ötesine geçen bir ilgi geliştirmesi gerektiğini” belirten Wulff Tarsus'un bu açıdan pozitif bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Wulff 2010 yılının ekim ayında cumhurbaşkanı olarak Tarsus'a bir ziyaret düzenlemişti. “Müslümanlık Almanya'nın bir parçasıdır” sözleri Almanya'da yankı yaratan Wulff o ziyaretinde de “Hrıstiyanlık da şüphesiz Türkiye'ye aittir” diye konuşmuştu.

Wulff'un bugün AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Hannover Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada beraat etmişti.