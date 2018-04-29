Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

Eski Almanya Başbakanı ve ülkenin 1990'daki bütünleşmesinin mimarı Helmut Kohl, 87 yaşında öldü.

Kohl Almanya'yı 1982'den 1998'e dek 16 yıl boyunca yönetmişti ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesini sağlayan lider olarak görülüyordu.

Fransız müttefiki Francois Mitterand ile birlikte ortak para birimi Euro'ya geçilmesinin sorumlularından biri olarak da değerlendiriliyordu.

Merkez sağ Hristiyan Demokratların liderliğini yapan Kohl, 20.yüzyılın en çok görevde kalan Alman başbakanı olmuştu.

Kohl 2008'de düşmüştü ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Bild'in haberine göre, Kohl Rhineland-Palatinate eyaletinde bulunan Ludwigshafen kentindeki evinde öldü.

Kohl, 1998'de görevi bırakmasından sonra ortaya çıkan ödenek skandalının ardından gözden düşmüştü.

Almanya'nın şimdiki başbakanı Angela Merkel, bir dönem Kohl ile birlikte çalışmış ve ilk olarak 1991'de kabinesine girmişti.

Kohl, 2011'de yaptığı bir dizi söyleşi ve açıklamalarda Merkel'in Avrupa'daki borç krizine, sıkı kemer sıkma önlemleriyle karşılık vermesini eleştirmişti.