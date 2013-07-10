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Yaşam

Eski Almanya Başbakanı 38 bin paket sigara stokladı

Almanya'nın 94 yaşındaki eski Sosyal Demokrat başbakanı Helmut Schmidt ülkenin en ünlü sigara tiryakisi

10 Temmuz 2013 11:49

Sigara tiryakisi Almanya’nın eski başbakanı Helmut Schmidt, evinde 38 bin adet mentollü sigara stokladı. Nedeni ise Avrupa Birliği’nin yeni planı.

Alman televizyonlarının bile kendisine iltimas geçtiği ve katıldığı tartışma programlarında sigara içmesine izin verdiği Schmidt, Avrupa Birliği'nin satışına yasak getirmeye hazırlandığı mentollü sigaraları stoklamaya başladı.


38 bin adet depoladı


Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Peer Steinbrück ‘Hamburger Morgenpost‘ gazetesine yaptığı açıklamada, Schmidt'in çok sevdiği ‘Reyno‘ marka sigaradan evinde 200 karton depoladığını söyledi.

Gazetenin hesabına göre Schmidt'in stokladığı 38 bin adet sigara, her gün bir paket içmesi halinde 100'üncü yaşına kadar yetecek.


Yasak yolda


Avrupa Birliği, bir süredir mentollü ve ince sigaralara yasak getirmeye hazırlanıyor.

Uzmanlara göre, mentol gibi maddeler, vücudun sigara dumanına karşı doğal savunma sistemini azaltırken sigaraya başlamayı teşvik ediyor.


Deutsche Welle Türkçe

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