Eski AKP'li vekilden Erdoğan'a: Seçimleri kaybederseniz iktidarı iyi niyetle devretmeye hazır mısınız?

AKP’nin TBMM’ye girdiği ilk seçimde İstanbul Milletvekili olan Emin Şirin, bir dönem partisinde görev yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 24 Haziran’daki seçimleri kaybetmesi halinde ‘hukuk devleti ölçüleri çerçevesinde iktidarı devretmeye hazır olup olmadığını’ sordu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın konuğu olan eski AKP Milletvekili Şirin, eski partisinin devleti kendi malı gibi gördüğünü ve seçimi kaybetmeleri halinde ‘evlerine tecavüz edilecekmiş’ gibi hissedeceklerini iddia etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da ‘basında şimdiye kadar hiç sorulmadığını’ savunduğu bir soru yönelten Şirin, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet bizim malımız, Türkiye bizim malımız ve seçimi kaybederlerse herhangi bir iktidar değişikliği olabildiğinde sanki evlerine tecavüz ediliyor, mahremlerine dokunuluyormuş gibi bir hâletiruhiye içindeler. Bu çok yanlış bir şey. Demokrasinin içinde bunlar olur. Ben onun için Cumhurbaşkanı'na bir soru sormak istiyorum; Adil yapılan seçimleri, adil olarak yapıldığı taktirde bu seçimleri kaybederseniz bu iktidarı, demokratik ölçüler çerçevesinde, hukuk devleti ölçüleri çerçevesinde iyi niyetle devretmeye hazır mısınız? Bu soru bugüne kadar basında hiç sorulmadı. Sizin programımızda ilk defa biz soruyoruz.”

Emin Şirin kimdir?

Şirin, 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerde AKP’den İstanbul Milletvekili seçildi. 9 Eylül 2003’te partisinden ayrıldı ve kısa süre sonra Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı oldu. Ancak oradan da kısa sürede ayrıldı. Ağustos 2005’te katıldığı Anavatan Partisi’nden de Mayıs 2006’da ayrılan Şirin, 2006-2009 yılları arasında da Genç Parti’de görev yaptı.

Milletvekiliyken Meclis’in en çok soru önergesi veren ismi olan Şirin, Fethullah Gülen hakkında da suç duyurusunda bulundu. Ergenekon Davası kapsamında yargılanan ve 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Şirin, bir süre yurtdışında yaşadı.