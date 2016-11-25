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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski AKP’li milletvekili, ‘FETÖ’den tutuklandı!

Yıldırım, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

25 Kasım 2016 03:15

Burdur’da darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında eski AKP Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Yıldırım, Burdur Adliyesine gelerek teslim oldu. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'a ifade vermesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yıldırım, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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