Eski AKP'li Kınıklıoğlu: AKP yüzde 60 oy alsa da, ülkede huzur olmaz

Financial Times gazetesinin internet sitesinde, Türkiye’deki protesto gösterilerini ve AKP hükümetinin tutumunu değerlendiren bir haber yer alıyor. Haber, 12 Eylül'de İngiltere saatiyle 18.00'da okurlarla paylaşılmış.

Gazetenin İstanbul muhabiri Daniel Dombey’in imzasını taşıyan, “Toplumsal bölünme korkusu artarken, protestolar Türkiye’ye geri dönüyor” başlıklı haberde, “Gezi Parkı olaylarına kıyasla daha küçük çaplı olsa da İstanbul’dan Ankara’ya, Suriye sınırına kadar her yerde gösteriler düzenleniyor” deniyor.

Gazete, “Gelecek sene yapılacak yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, ekonominin de baskı altında olduğu bir dönemde, uzun sürebilecek kargaşaya dair endişeler artıyor” diyor.

Hatay’da hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto için, gazetenin ‘İstanbul’da laiklerin kalesi’ olarak nitelediği Kadıköy’deki göstericilere polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki U21 Türkiye – İsveç futbol karşılaşmasının da göz yaşartıcı gaz nedeniyle kısa bir süreliğine ara verildiği hatırlatılırken “Büyük şehirlerin bazı yerlerinde çatışmaların göz ardı edilmesi imkânsız hale geldi” deniyor.

Gözlemcilerin, ülkedeki gerginliğin hassas ekonomiyi de olumsuz etkileyeceği görüşünde olduğunu aktaran Financial Times, geçen Perşembe açıklanan verileri hatırlatıp Türkiye’nin Temmuz ayı cari açığının beklentilerin üzerinde çıkarak 5.8 milyar doları bulduğunu ifade ediyor.

Gazete, görüşüne başvurduğu Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin’in de şu yorumunu paylaşıyor: “Bunlar başka bir Gezi protesto dalgası değil. Daha dar, daha politik, o kadar güçlü ve yaygın değil… Ama Türkiye’de artan kutuplaşmaya, toplumdaki fay hatlarının giderek daha çok derinleştiğine işaret ediyor.”

ODTÜ’de de yol inşasına karşı gösteriler düzenlendiği hatırlatılan yazıda, “Ama çoğu protestolar genellikle Perşembe günü göstericilere karşılık veren başbakanı hedef alıyor” dendi.

Yazıda ayrıca Erdoğan’ın, “Hukuk içinde özgürlüklere sınırsız saygımız var… Ülkemizin refahını, huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur” sözlerine de yer veriliyor.

Hükümet yanlılarının AKP’nin eski gücüne kavuştuğu görüşünde olduğunu ifade eden Financial Times gazetesi, demokrasi paketinin de gündeme geleceğini belirtiyor.

Gazetenin haberi, eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu’nun Today’s Zaman gazetesinde yer alan “İktidar partisi Mart’ta oyların yüzde 60’ını alsa dahi ülkede huzur olmayacak” sözleriyle sonlanıyor.