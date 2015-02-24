Eski AKP'li Fevzi İşbaşaran CHP'den aday adayı oldu

Eski AKP ve ANAP milletvekili Feyzi İşbaşaran, CHP’den milletvekili aday adaylığı için dün resmen başvurdu.

İstanbul 3. bölgede ön seçime girmek için başvuran İşbaşaran, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanıp, serbest bırakılmıştı.

Bir süre cezaevinde kalan İşbaşaran, daha sonra itiraz üzerine serbest bırakılmıştı. İşbaşaran, başvurusuna ilişkin olarak sosyal medya platformu Twitter hesabından,“CHP’den İstanbul 3. bölge için aday adaylık başvurumu yaptım. Daha önce milletvekilliği yaptığım bölge. Ön seçime gireceğim. Hırsızlığa, soyguna, yalana, talana, hukuksuzluğa, zorbalığa son vermek için...” ifadesini kullandı.