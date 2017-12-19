Eski AKP'li belediye başkanı, 'FETÖ'den tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AKP'li Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, mahkemece tutuklandı.

AKP'den ihraç edildikten sonra geçen 15 Haziran’da görevden alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3’ü belediye meclis üyesi, 4’ü belediye çalışanı ve 2’si Ceyhan Ticaret Odası üyesi 9 kişiyle birlikte 11 Aralık Pazartesi günü gözaltına alındı.

"FETÖ’ye belediyeden kaynak aktardı" iddiası

Aynı dosya kapsamında aranan ve "Yargıtay imamı" olduğu ileri sürülen avukat Mehmet Rasim Kuseyri’nin ise FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.

'Fethullahçı Terör Örgütü'ne belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Alemder Öztürk, tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet Rasim Kuseyri hakkında da aynı dosyadan tutuklama kararı verildi.