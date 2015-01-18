Eski AKP'li başkan silahlı saldırıda öldürüldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar beldesinde AKP’nin eski belde başkanı ve işadamı Zeynel Abidin Çengel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saat 20.00 sıralarında Davutlar merkezindeki evine gitmekte olan Zeynel Abidin Çengel, iki araçtan inen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.



DHA'nın habering öre, vücuduna 7 kurşun isabet eden Zeynel Abidin Çengel, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar olaydan sonra araçlarla kaçarken, Kuşadası Cumhuriyet savcısı olay yerine geldi ve polis geniş çaplı operasyonlar başlattı.

4 dönem başkanlık yaptı

Kuşadası’nda 4 dönem üst üste AK Parti Davutlar Belde Başkanlığı görevini yapan ve Davutlar’ın mahalleye dönüşmesiyle bu görevinden ayrılan 55 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Zeynel Abidin Çengel, Kuşadası’nın en tanınmış ve ünlü işadamları arasında yer alıyordu.