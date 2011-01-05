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Politika

Eski AKP’li başkan intihar etti

Isparta’nın Aksu ilçesinde eski AKP İlçe Başkanı 37 yaşındaki Ali Kaya, işyerinde tabancayla intihar etti.

05 Ocak 2011 02:00

T24 - Isparta’nın Aksu ilçesinde eski AKP İlçe Başkanı 37 yaşındaki Ali Kaya, işyerinde tabancayla intihar etti.

Aksu ilçesinde akaryakıt çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde istasyonun sahibi Ali Kaya’yı yerde kanlar içinde yatar durumda buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Kaya’nın kendisine ait tabancayla başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirtildi.

Ali Kaya’nın intihar nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, ceset otopsi için Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Eski AKP İlçe Başkanı olan Ali Kaya’nın, öğretmen eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.


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