Eski AKP vekili Çamuroğlu: Bu seçimlik oyum CHP'ye

Eski AKP milletvekili ve hâlâ AKP üyesi olan eski milletvekili Reha Çamuroğlu, Erdoğanı’ın her mitinginin partinin oylarını düşürdüğünü savunarak, "Oyumu CHP’ye vereceğim. Ama bu seçimlik bir destek" dedi.

Çamuroğlu, bu seçimlik oy tercihinin CHP olmasının nedenlerini “Partinin, benim de arzu ettiğim yönde biçimlenmesi için uğraş verdim, kaybettim. Gül de, Arınç da, Babacan da kaybetti. AKP, artık sadece Erdoğan’dır. Türkiye’de siyaset boğazına kadar iftiraya, pisliğe battı. Sadece bu nedenden bile Gül’ün, Arınç’ın, Babacan’ın çok daha dikkatli davrandıklarını düşünüyorum. Ahlak, namus duygusu olmayan, insanların bireyselliklerine saygısı olmayan bir saldırgan ekip iktidar blokunun önemli bir kısmına yerleşti. AKP’nin çok ciddi bir çöküş yaşama ihtimali var. Sokakta ‘Bu millet seni Cumhurbaşkanı da yaptı, yeter’ tavrı görüyorum” olarak sıraladı.

Cumhuriyet gazetesinden Türey Köse'nin sorularını yanıtlayan Reha Çamuroğlu, AKP’nin bugünkü durumunu 2002’deki DSP’nin çöküşüne benzetti ve “TSK itiraz etmeseydi Erdoğan çoktan Suriye’ye girerdi” diye konuştu.,

Türey Köse'nin Cumhuriyet gazetesinde 'Bu seçimlik oyum CHP’ye' başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2015) röportajı şöyle:

AKP ciddi bir çöküş yaşayabilir

7 Haziran’da ne bekliyorsunuz?

HDP şu an sınırda, ama her geçen gün barajı geçme ihtimalinin biraz daha yükseldiği kanatindeyim. Milli ittifakın bir süpriz yapabileceği kanaatindeyim. AKP yüzde 40 civarında olur. Fakat eğer duygularımla haraket edersem, 2002 seçimlerine benzer bir durum görüyorum. 2002 seçimlerinde DSP’nin dramatik çöküşüne benzer bir durum hissediyorum. AKP’nin çok ciddi bir çöküş yaşama ihtimalini bir kenara bırakmıyorum. Sokakta Tayyip bey için “Tamam bu millet seni Cumhurbaşkanı da yaptı, yeter” tavrı görüyorum. Tayyip beyin her mitinginde AKP’nin oylarının biraz daha düştüğü kanattindeyim, mitinglere devam ederse daha da düşecektir.

'Oyum CHP’ye'

Başkanlık sistemine geçiş planlarıyla ilgili öngörünüz nedir?

367 rakamına ulaşmaları imkânsız. 330’a ulaşırsa da başkanlık sistemi için ülkeyi refaranduma götürebileceği kanaatinde değilim. AKP çok ciddi fire verir. Davutoğlu’nun hiçbir mitinginde başkanlık sistemiyle ilgili bir cümle duymadık . AKP 276’da kalırsa, en geç bir sene içinde bir erken seçim olacağını düşünürüm.

Yönetme ehliyetini yitirir

276’nın altına düşmesi durumunda ise; Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamanın savaş borusu olduğu kananatindeyim. Açıkça Cumhurbaşkanı’nın bir koalisyona izin vermeyeceğine işaret etti.

AKP’yi bu kadar eleştiriyorsunuz ama hâlâ partilisiniz!

AKP’yi eleştirdiğim zaman AKP karşıtlarından şöyle bir tepki geliyor. “Aklın şimdi mi başına geldi, günaydın...” Bu yaklaşımın siyaseti anlamaktan nasipsiz olduğunu düşünüyorum. AKP’nin tabanı Türkiye’nin büyük bir realitesidir. Ben 2007’de AKP’ye katıldığımda bugünkü görüşleri savunanlar olduğunu biliyordum, körlükle katılmadım. Ama AKP’de başka tür insanlar olduğunu da, AKP’nin bir koalisyon olduğunu biliyordum. Partinin benim de arzu ettiğim yönde biçimlenmesi için bir uğraş verdim. Bu uğraşı kaybettim. Sayın Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olarak kaybetti, sayın Arınç da kaybetti, Babacan da kaybetti. AKP artık bir koalisyon değildir, sadece sayın Erdoğan’dır.

7 Haziran’da seçmen olarak ne yapacaksınız?

Oyumu CHP’ye vereceğim. Ama bu seçimlik bir destek. CHP’nin benim beklentimin altında kaldığını düşünüyorum listeleriyle.

'TSK itiraz etmese Erdoğan çoktan Suriye’ye girerdi'

Suriye’ye girilebileceği spekülasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cengiz Çandar’ın bir yazısının başlığı “Suriye Türkiye’nin Vietnam’ı olabilir mi?”. Bu başlığın özüne katılmakla birlikte, başlığa katılmıyorum. Çünkü ABD Vietnam’dan sonra batmadı, Türkiye batar! ABD öyle bir büyük bir ülke ki, bunun yaralarını sardı. Türkiye saramaz, biter. Ben TSK’nin tavrına güveniyorum. TSK’nin böyle bir maceraya girmeyeceği kanaatindeyim. Genelkurmay Başkanı’nın izne ayrılmasını da bu kapsamda görüyorum. TSK’nin itiraz ettiğini düşünüyorum. Ordu itiraz ettiği için olmuyor. Yoksa Erdoğan çoktan girmiş olurdu. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi türbülansta sayın Erdoğan ve onun iktidar blogunun iktidarda kalmak için yeni enstrümanlara ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Suriye, Musul gibi.