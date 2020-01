Eski AKP MKYK üyesi ve AYM raportörü Can: Erdoğan, tek kişinin her şeyi kontrol ettiği bir başkanlık istiyor!

Eski AKP MKYK üyesi ve Anayasa Mahkemesi eski raportörü Prof. Osman Can, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Sadece Erdoğan'a bakınca tek kişinin her şeyi kontrol ettiği demokratik olmayan bir başkanlık sistemi isteniyor diyebiliriz" görüşünü dile getirdi.

Medyascope TV'de gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Osman Can, "AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararını tanııyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştirdi. "Bireyler karar tanımamazlık yapabilir ama kurumlar yapamaz" diyen Can, "Bu olmamalı, doğru değil" dedi.

"AYM'de ciddi paralel yapılanma vardı,

Zühtü Arslan döneminde bunlar temizlendi"

"Mevcut sistemde hukukun hakkıyla işleyebileceği tek yer AYM'dir" diyen Can, "AYM raportör kadrolarında ciddi manada paralel yapılanma vardı. Zühtü Arslan döneminde bunlar temizlendi" ifadesini kullandı. "Paralel temizliği yapan bir AYM Başkanı'na şimdi 'paralelci' deniyor" diyen Can, "Bunu hiçbir yere koyamazsınız. AYM 367 kararlarının verildiği dönemde bile belli bir terbiyeyi muhafaza etmiştir. Şu anda AYM'ye yöneltilen tüm suçlamalar haksızdır" diye konuştu.