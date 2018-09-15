Eski AKP milletvekilini TBMM'de sincap ısırdı

Eski AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sincap ısırdı. Ağaçların yoğun olduğu bölgeden geçerken bir sincap tarafından tırmalanan Yılmaz, tetanos iğnesi yaptırdı.

Eski AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, TBMM kampüsünün yoğun ağaçlıklı bölümünde yaşayan bir sincabın tırmalayıp ısırması üzerine TBMM Hastanesi’ne gitti. Yılmaz’a pansuman yapıldıktan sonra Ankara’da tetanos ve kuduz aşılarını yapabilecek iki merkezin isimleri verilerek yönlendirme yapıldı. Yılmaz, yakın hastaneye giderek tetanos iğnesi yaptırdı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Yılmaz’ın başka hastaneye yönlendirilmesine eleştiriler gelirken yetkililer, “TBMM’de neden tetanos ve kuduz aşısı yok?” sorularına, “TBMM hastane biriminde hiçbir aşılama yapılamıyor. Aşılama konusunda Hıfzıssıhha Ankara’da iki hastaneyi görevlendirmiş bulunuyor. Ankara ve Numune hastanelerinde söz konusu aşılama işlemleri yapılabiliyor. Değişik zamanlarda meydana gelen ısırma olaylarında sayın vekilimiz ve sincaplara yiyecek vermek isterken eli tırmalanarak yaralanan personelimiz gerekli pansumanları yapıldıktan sonra aşılama için söz konusu merkezlere yönlendirilmiş durumda. Bu konuda TBMM hastanesinin bir eksikliği mevzubahis değildir” yanıtını verdi.

