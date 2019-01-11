Eski AKP milletvekili: Zihinleri robotlaştıran müritlik anlayışı yüzünden bu ülke büyük acılar yaşadı

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ideoloji ve müritliğin genç beyinler için tehlikeli olduğunu ifade etti. Ocaktan "Gerek zihinleri çoraklaştıran, hatta tutsaklaştıran ideolojik kamplaşmalar, gerekse kişilerin iradesini elinden alarak adeta zihinleri robotlaştıran müritlik anlayışı yüzünden bu ülke büyük acılar yaşamış ve genç insanlarını kaybetmiştir" dedi.

Ocaktan'ın "Genç beyinler için iki tehlike ideoloji ve müritlik" başlığıyla (11 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’nin uzun yıllara dayanan tecrübelerini yakından okuduğumuzda, özellikle genç kuşaklar için ‘ideoloji’ ve ‘müritlik’ gibi iki önemli tehlikenin var olduğunu ve bu tehlikenin her dönemde yeniden nüksettiğini görürüz. Biliyoruz ki gerek zihinleri çoraklaştıran, hatta tutsaklaştıran ideolojik kamplaşmalar, gerekse kişilerin iradesini elinden alarak adeta zihinleri robotlaştıran müritlik anlayışı yüzünden bu ülke büyük acılar yaşamış ve genç insanlarını kaybetmiştir.

Elbette bunu söylerken genç insanların hiçbir dünya görüşünün olmamasını, ya da ruhi bir zenginlikten mahrum kalmasını istemek gibi bir niyetimiz olamaz. Tam aksine daha özgür ve bağımsız bir birey olabilmek için, zihin pencerelerini farklı bilgilere, farklı bakışlara açma zarureti bulunmaktadır.

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