Eski AKP milletvekili: Yeni Ekonomi Programı, McKinsey şirketiyle hazırlandı

ABD'li yönetim danışmanlık firması McKinsey şirketiyle 1 Şubat 2017 tarihinde çalışılmaya başlandığını ortaya çıktı. Eski AKP Milletvekili Emin Şirin, de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın, ABD'li yönetim danışmanlık firması McKinsey ile birlikte hazırlandığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkiler üzerine yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurduğu ABD'li yönetim danışmanlık firması McKinsey şirketiyle 1 Şubat 2017 tarihinde çalışılmaya başlandığını ortaya çıktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, birlikte çalışılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir belge paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan AKP ilk dönem milletvekili Emin Şirin, ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın, McKinsey ile beraber hazırlandığını ileri sürdü.