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Koronavirüs

Eski AKP Milletvekili Uysal Koronavirüs'ten hayatını kaybettti

03 Mayıs 2021 10:34

26. Dönem AKP Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, yeni tip Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal (54), 1 Nisan'da Koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde Uysal’ın testi pozitif çıktı. Evde izolasyon sürecine başladıktan sonra rahatsızlanan Uysal  hastaneye kaldırıldı. Uysal tedavisinin 32. gününde yaşamını yitirdi.

26. Dönem AKP Karabük Milletvekili olarak görev yapan Uysal'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek. (İHA)

KoronavirüsCovid-19Burhanettin UysalPandemiYoğun bakım
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