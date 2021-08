Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak, veganları eleştirdi: Zannedersin ki hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş

Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak, katıldığı bir YouTube programında veganlara yönelik açıklamalarda bulundu. Işılak, "Zannedersin ki o vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş" dedi.

YouTube'da katıldığı bir programda konuşan Işılak, uzun bir süredir kendisinin de et ve süt ürünleri tüketmediğini söylerken, veganların bazılarını "aşırı" olmakla suçlayarak, "Zannedersin ki o vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş" dedi.

Işılak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Uzun bir süreden beri et yemiyorum. Süt ürünleri de yemiyorum. Vegan etiği gereği değil. Birkaç aydan beri devam ediyor. Şimdi et ve süt ürünü yemediğin için ne yapıyorsun? Alternatiflere bakıyorsun. Bakliyat var önünde. Fazlasıyla yiyorum. Veganlık adı üstünde, et ve süt ürünleri yemiyorsun kardeşim, bu kadar" diyen Işılak, "Veganların siteleri var, giriyorsun, öyle bir ideolojik hale gelmiş ki mevzu. Neredeyse et yiyen insanlar cani olarak ilan edilecek. Bizde her şey aşırı. Zannedersin ki o vegan olan, hayatında hiç sivrisinek öldürmemiş. Zannedersin ki, evinin önünde fare zehri yok."

Işılak ayrıca, "Veganlar tamamen ideolojik demiyorum. Haklı olduğu yerler var" diye de ekledi.