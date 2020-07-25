Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Ülkenin bütün imkânları bir kişi iktidarını sürdürsün diye kullanılıyor

Eski AKP Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin olarak "Bu ülkede kimse Ayasofya'nın açılmasına bir şey demez, nitekim demedi de. Kimi çevrelerden gelen eleştiriler açılmasına değil, istismar edilmesine. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu bir siyasi tasarruf, hedefi de Fatih'in vasiyetini yerine getirmek değil, birilerinin siyasi ömrünü uzatmak" ifadelerini kullandı.

Eski AKP Manisa Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dün kılınan Cuma namazının ardından ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Başarısızlıklarını dini duygulara hitap eden hamlelerle örtmeye çalışıyorlar"

Sosyal medya hesabından isim vermeden eski partisini eleştiren Özdağ, "İktidarın oyları eridikçe değerler siyasetine yöneliyor, çünkü ülkeyi içine düştüğü durumdan kurtaracak bir projeleri yok. Politik başarısızlıkları TV ekranlarına doldurulan propagandist hocalar ve insanların dini duygularına hitap eden sembolik hamlelerle örtmeye çalışıyorlar. Ama örtülmüyor.

Vatandaşın gündeminde, pahalılık, enflasyon, ekonomik kriz, demokrasiden uzaklaşma, yargının siyasallaşması, terör ve bölücülük var. İktidar ise ‘bak cami açtım, boş ver ekonomik krizi buraya odaklan' diyor" ifadelerini kullandı.

"Hedef birilerinin sayesi ömrünü uzatmak"

"Bu ülkede kimse Ayasofya’nın açılmasına bir şey demez" diyen Özdağ, "Kimi çevrelerden gelen eleştiriler açılmasına değil, istismar edilmesine. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu bir siyasi tasarruf, hedefi de Fatih’in vasiyetini yerine getirmek değil, birilerinin siyasi ömrünü uzatmak" açıklamasında bulundu.

"Ülkenin zenginlikleri parsel parsel satılıyor"

Türkiye'nin geleceğinin ipotek altına sokulduğunu ifade eden Özdağ, "Bugün ülkenin kaderi açısından Ayasofya’nın açılmasından daha önemli şeyler oluyor. Ülkenin zenginlikleri parsel parsel satılıyor, Türkiye’nin geleceği ipotek altına sokuluyor, elli yılda ödenmeyecek borçların altına giriliyor, yargı adalete değil giderek siyasete hizmet eden bir aygıt haline geliyor, korku siyasetiyle toplum konuşamaz hale getiriliyor, ülkenin bütün imkânları bir kişi iktidarını sürdürsün diye kullanılıyor" dedi.