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Eski AKP milletvekili Özdağ: Darbe girişiminden önce FETÖ'cülerin 100 bin adet ceset torbası yaptırdıklarını biliyoruz

17 Temmuz 2020 10:47

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski AKP milletvekili ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Selçuk Özdağ'ın açıklamalarına köşesinde yer verdi. Özdağ, "Darbe girişiminden önce FETÖ'cülerin 100 bin adet ceset torbası yaptırdıklarını biliyoruz" ifadesini kullandı. 

Öztürk, "Fetullahçıların bir darbe yapacağı söylentisinin dolaşmasına rağmen o dönemde yine de buna ihtimal verilmediğini anlatan Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin yeterince araştırılmadığı, davet edilenlere olayı çözecek sorular yöneltilmediği görüşünde." düşüncesini dile getirdi. 

Özdağ, “Darbe girişiminden sonra bazı itiraflar, resmi belgelere yansıyan bilgiler arasında, darbe girişiminden önce FETÖ'cülerin 100 bin adet ceset torbası yaptırdıkları, toplu mezar yeri olarak tarlalar aldıkları, etraflarını tel örgüyle çevirttiklerini de biliyoruz.” açıklamasında bulundu. 

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