Eski AKP milletvekili Ocaktan: Yeni partilerin söylemleri daha köşeli olmalı

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin söylemlerinin daha 'köşeli' olması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kurulan siyasi partiler açısından dikkate alınması gereken bir tecrübe olduğunu belirten Ocaktan, "Bu yaklaşıma 'Madem Erdoğan örnek alınacaktı, o zaman yeni partilere ne ihtiyaç vardı' şeklinde itirazlar olabilir. Hemen belirtelim, Erdoğan tecrübesini dikkate almak ‘örnek almak’ demek değildir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ama unutmamak gerekiyor ki, Erdoğan halen Türkiye’nin en büyük partisinin lideridir. Doğal olarak bütün partiler gibi yeni kurulan partiler de bu büyük parti ile, yani AK Parti ile siyasal bir mücadele yürütmek zorundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Mesela DEVA Partisi lideri Ali Babacan... Hemen herkesin ittifak ettiği nokta; Babacan’ın toplumda sahici bir karşılığının olduğu... Ancak toplumdaki bir başka kanaat de, Babacan’ın henüz bu karşılığa tekabül edecek ciddi bir siyasal söylem geliştiremediği yönünde. Aslında Babacan’ın bugüne kadar gerek gazete, gerekse televizyon röportajlarında ortaya koyduğu hedefler ve Türkiye’nin problemleri konusundaki teşhisleri ayakları yere basan ciddi bir muhalefete işaret ediyor. Evet iyi hazırlanmış, kapsamlı ve mükemmel hedefler. Ama sanki bir şeyler eksik... Galiba Babacan elindeki çekin karşılığının sağlam olduğunu yeterince izah edemiyor.

Biliyoruz ki Ali Babacan daha işin başında kimse ile polemiğe girmeyeceklerini ve kısır siyasi çekişmelerden uzak duracaklarını söyledi. Elbette buna kimsenin bir itirazı olamaz, gereksiz polemiklerin de zaten kimseye faydası yok. Ama unutmayalım ki, Türkiye’de siyaset kesinlikle biraz “köşeli” söylemlerle yapılmak durumundadır, maalesef gelenek bu... Ayrıca Amerika’yı yeniden keşfetmenize de gerek yok. Eğer şu anda Türkiye’nin yaşamakta olduğu sorunlar ve önündeki problemler konusunda adrese teslim net ifadelerle ve yüksek sesle konuşmazsanız, bunun bir ‘siyasetsizlik’ olarak algılanma riski yüksektir.

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