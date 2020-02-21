Eski AKP milletvekili Ocaktan: Yargı eliyle ağır hukuk ihlalleri yapılıyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Gezi Davası'nda beraat kararı veren hakimlere HSK'nın soruşturma izni verilmesinin, hakim teminatı açısından endişe verici bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Son dönemdeki benzer davalarda hiçbir hukuki gerekçe, bilgi ve belge olmadığı halde "dış güçler", "küresel sermaye" gibi komplo teorileri üzerinden icra edilen kararlarla Türk hukuk sisteminin yara almış olmasıdır." diye yazdı.

Karar yazarı Ocaktan, son dönemde yargı eliyle, ağır hukuk ihlallerinin yapıldığı bir Türkiye görüntüsü oluştuğunu belirterek, "Kavala davası bu konuda en ibret verici örneklerden birisidir. Maalesef benzer davalarda yargıçlar, topu bir üst mahkemeye attıkları için mağduriyetler zinciri bir türlü bitmek bilmiyor." ifadelerini kullandı.

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