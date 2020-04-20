Eski AKP milletvekili Ocaktan: “Türkiye küresel bir güç haline gelecek" gibi pembe hayaller kurmak gerçekçi değil

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Türkiye küresel bir güç haline gelecek, artık Türkiye’yi kimse durduramayacak” gibi tamamen hamasete dayalı pembe hayaller kurmanın gerçek olmadığının altını çizdi.

Ocaktan, "Zira biliyoruz ki küresel salgından önce Türkiye zaten derin bir ekonomik kriz yaşıyordu. Şimdi hepimiz evlerimize kapanmış durumdayız ve salgının ekonomide nasıl bir tahribata yol açacağını, fırtına sonrasında bizi nelerin beklediğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla sonuçları görmeden şimdiden pembe hayaller kurmanın kimseye bir faydası yok." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Hatırlatmakta fayda var; bugün Covid-19 salgınıyla birlikte ‘bitti’, ‘çöktü’ diye tarif ettiğimiz ülkeler işlerini kaybedenlere, vatandaşlarına ve şirketlere yönelik trilyon dolarlık destek paketleri açıklarken, Türkiye’yi bu ülkelerle karşılaştırmakta bile zorluk çekiyoruz. Elbette Türkiye sıradan bir ülke değil, güçlü bir ülke, ama kabul edelim ki yönetim anlamında zaaflarımız var. Günlerdir maske dağıtımı konusundaki beceriksizliğimizi tartışıyoruz. Geleneklerimiz, kültürel değerlerimiz itibariyle dayanışma ruhu güçlü bir ülkeyiz, ama insanlarımızın yardımlaşma duyguları üzerinden gerilim politikaları üretmekten bir türlü kurtulamıyoruz." görüşünü savundu.

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