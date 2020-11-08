Eski AKP milletvekili Ocaktan: Trump’a inat Rolling Stones dinleme zamanı

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ABD başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump’ın ardından kaleme aldığı yazıda, “Dünya, kötülük simgesi bir ırkçıyı uğurlarken ben yağmurlu bir İstanbul gecesinde inadına Rolling Stones dinliyorum. Trump’a inat Rolling Stones dinleme zamanı” düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Hiç ayrım yapmadan grubun bütün şarkıları arka arkaya geliyor ve bir anda Mick Jagger “Wild Horses”ı söylemeye başlıyor...Gece uzadıkça Rolling Stones’le başlayan yolculuk, Beatles ve John Lennon’a kadar uzanıyor. Hemen belirtelim, bu şarkılar aslında Trump’ın gidişini kutlama şarkıları değil, inadına şarkılar... İnsanlığın zihnini, kültürel ve demokratik değerlerini kirleten kötülük simgesi olan Trump’a karşı hayatın doğal ve insani akışına karışma şarkıları... " görüşünü savundu.

Ocaktan, "İşte tam da bu yüzden Rolling Stones dinleme zamanı... Çünkü onlar şarkılarıyla her zaman özgürlükleri ve hayatı savundular ve hep efsaneydiler..." ifadesini kullandı.

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