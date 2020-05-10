Eski AKP milletvekili Ocaktan: Siyaset yordu belki Mahler’in ‘Diriliş senfonisi’ kalbimize iyi gelir

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan,” Karantina günlerinde gönüllü olarak bazı özgürlüklerimizden feragat etmek insana zor gelmiyor ama, yaşadığımız kabus günlerinden galibiyet çıkarmaya çalışan siyasetçilerin, hakikatlerin üzerine perde çekmeyi meslek edinmiş medyanın kaba tavırları sadece akıl ve ruh sağlığımızı değil, beden sağlığımızı da bozuyor ve kalbimize dokunuyor. İşte böyle bir atmosferde ruhumu yaralayan siyasi iklimden kaçıp odanın bir köşesinde çalan Mahler’in müziğine sığınıyorum” düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ne zaman Mahler dinlesem, müziğinin beni götürdüğü derinlikte Dante’nin o ünlü eseri “İlahi Komedya”daki yolculuğunu hatırlarım. Kuşkusuz ikisi arasında somut bir bağlantı yok belki, ama Mahler’in ‘Diriliş Senfonisi’ni dinlerken insan ister istemez derinlerde akan bir akrabalığı hissediyor. Sanatçının “Diriliş Senfonisi” olarak bilinen 2. Senfonisi, en güzel bestelerinden birisidir." ifadesini kullandı.

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