Eski AKP milletvekili Ocaktan: Sayı tamamlansa da çoklu baro macerası hüsranla sonuçlandı

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İstanbul ve Ankara’da yeni baro kurmaya çalışanlar iki bin kişiyi bulmakta zorlanıyorlar, süre uzatımına gidildi, muhtemelen devlet gücünü de kullanarak yeterli sayıya ulaşacaklardır. Ama sayı tamamlansa da, tamamlanmasa da bu çoklu baro macerası hüsranla sonuçlanmıştır." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Peki neden avukatlar siyasal dindarların ve de Bahçeli’nin 'emir ve talimatları'nı alan avukatların barosuna katılmak istemiyor? Çünkü bu yeni baro hikayesi ideolojik heveslerle ortaya çıkmış bir hikâyedir. Doğal olarak hiçbir avukat, kendisinin bu ideolojik yapı içinde tanımlanmasını istemeyecektir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Aslında çoklu baro meselesi sadece mevcut baroların yapısını bozarak yeni barolar icat etmekten ibaret değildir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hedeflerinin hayata geçirilmesidir. Yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayan bu sistem, yarı resmi ya da sivil tüm yapıların da tek elde toplanmasını gerektirmektedir. Eğer başarılabilirse Devlet Bahçeli’nin de hedef gösterdiği gibi başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere, Mimar-Mühendis odaları ve daha pek çok irili ufaklı sivil örgütler cumhurbaşkanlığı çatısı altında toplanacaktır. Hukuk devletinin hakim olduğu normal demokratik ülkelerde böyle bir yapılanmanın sözünü etmek bile ayıplanacak bir durumdur. Ama Türkiye yeni sistemle birlikte 'kuvvetler ayrılığı', 'denge-denetleme' gibi demokratik prensiplerden vaz geçip, 'kuvvetler birliği' prensibini tercih ettiği için artık her şey mubah... Kısacası çoklu baro, 'kuvvetler birliği'ni esas alan yeni sistem açısından hayati bir öneme sahip." ifadesini kullandı.

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