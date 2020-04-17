Eski AKP milletvekili Ocaktan: Salgın Türkiye'de önetim aygıtının kurumsal yapıları nasıl tahrip ettiğini net olarak ortaya çıkardı

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yönetim aygıtının kurumsal yapıları nasıl tahrip ettiğini net olarak ortaya çıkardığını belirtti.

Ocaktan, "Covid-19 musibetiyle birlikte bir kez daha farkına vardık ki dış politikadan milli eğitime, ulusal güvenlikten gıda politikalarına kadar her alanda adeta bir kriter haline gelen liyakatsizliğin ülkeyi nasıl dar bir koridora hapsettiği bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermiş buluyor. Çünkü karşımızda liyakatin, kabiliyetin ve becerinin değil, sadakatin, itaatkar kulların ödüllendirildiği hazin bir tablo var. Bu yüzden kimse başarısızlıklarından dolayı kendisini kötü hissetmiyor, yeter ki itaatte kusur etmesin" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Eğer bir ülkede devlet aklı liyakate itibar etmeyen bir zihniyet yapısıyla malul durumdaysa, hukukun üstünlüğünün değil, yönetim erkinin kararları baskın hale gelmeye başlamışsa, karar alıcılar kendilerini hukuk kurallarıyla bağlı hissetmiyorlarsa o ülkede herkesin başına her şey gelebilir." ifadesini kullandı.

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