Eski AKP milletvekili Ocaktan: Pazar günleri müzikle ilgili yazdığım yazıların hiçbirisini entelektüel bir gösteri olsun diye yazmıyorum

Muhafazakâr camiadan gelen eleştirileri de sıklıkla yazan eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Pazar günleri müzikle ilgili yazdığım yazıların hiçbirisini, entelektüel bir gösteri olsun diye yazmıyorum" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Aslında bu Pazar yazı yazmak için hiç motivasyonum yoktu, şiirlere de, şarkılara da küs gibiydim... Ama Mahler dinlemek iyi geldi ve Pazar da şarkılara devam... Bu bağlamda galiba bir konunun altını özellikle çizmem gerekiyor. Pazar günleri müzikle ilgili yazdığım yazıların hiçbirisini, entelektüel bir gösteri olsun diye yazmıyorum. Klasik Batı müziğinden klasik Türk musikisine, rock’tan caza kadar bütün müzik türlerini hayatımın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyorum. Seslerin büyülü dünyasıyla her gün hayatı yeniden keşfettiğime inanıyorum. Çoğu zaman da müziğin evrensel sesine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyorum." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Kuşkusuz bu bir seçim meselesi. Genel olarak insanlar geceler boyu müzik dinleyip ve de bu konuda kitaplar, yazılar okumayı pek tercih etmezler, ayrıca etmek zorunda da değiller. Ama bütün bunlar benim için hayatın bir rutini... Eğer ruhunuza bir derinlik kazandırdığına inanmıyorsanız, neden her gece Mahler, Beethoven, Mozart, Miles Davis ya da Bob Dylan dinleyesiniz ki... Şiirler ya da şarkılar kime ne söyler bilemem, ama ben Pablo Neruda'nın "Eğilip akşamları gamlı bir ağ salarım okyanusun gözlerine” dizeleri eşliğinde Mahler'in "Das Lied von der Erde" (Yeryüzünün Şarkısı) şarkısıyla ölüme bakılan pencerede bir gurbetçi gibiyim..." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "Bu şarkıyla gökte güneşin, yerde toprağın bana gülümsediğini hissediyorum. Zaman zaman kalbim sıkışıyor, sanki yerinden çıkmış gibi yükseliyor, içime güneş kaçmışçasına yüreğim aydınlanıyor, şiirleri bitiremiyorum. "Das Lied von der Erde" şarkısı anlatımı, renkleri, düşünsel derinliği ile dinleyiciyi bilinmeyene, bambaşka bir dünyaya götürür." yorumunu yaptı.

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