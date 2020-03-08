Eski AKP milletvekili Ocaktan: Özgürlüklerin önündeki barikatları gördükçe umutsuzluğa kapılıyoruz ama her şeye rağmen teşekkürler hayat

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan yazısında, "Yaşadığımız dünyadaki acıları, adaletsizlikleri, özgürlüklerin önündeki barikatları gördükçe haklı olarak umutsuzluğa kapılıyoruz, hüzünleniyoruz. Ama her şeye rağmen ‘Gracias a la Vida’ – Teşekkürler hayat.." ifadesini kullandı.

"Ne zaman Mercedes Sosa’yı dinlesem, Arjantin’de Juan Peron’un ölümü sonrasında gerçekleşen darbeyi ve yaşanan dramatik görüntüleri hatırlarım" diyen Ocaktan, Mercedes Sosa’yı 1980’li, ‘90’lı yıllarda kasetlerinden hep bu duygularla dinledim. Ve 2003 yılında İstanbul Caz Festivali’nde karşımda uğuldayan, çarpıcı ve büyüleyici sesiyle bir Latin şarkıcı Mercedes Sosa... Temmuz’da dolunayın altında muhteşem bir gece... Dolunay vaktinde şükretmek böyle bir şey olmalı herhalde. Ve dolunayın altında mutluluğu acıdan ayıran herkesin şarkısını söyledi. O gün benzersiz yorumu ile söylediği ‘Gracias a la Vida’ (Teşekkürler Hayat) şarkısıyla hepimizi kendi kültürel köklerine yolculuğa çıkardı. İçinde kendine özgü bir hüznü yaşatan bu ses bizleri de büyüledi. Çünkü o insan hakları adına direnişin sesiydi..." düşüncesini dile getirdi.

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