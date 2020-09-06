Eski AKP milletvekili Ocaktan: Memlekette hâlâ fetih bayrağı dikilmemiş kurumlar da var, yerli-milli unsurların TRT 3’teki kaliteye bulaşmamış olmaları büyük bir nimet

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Ülkede bütün kurumlara sirayet eden yerli-milli unsurların TRT 3’teki kaliteye henüz bulaşmamış olmaları büyük bir nimet. Demek ki memlekette hâlâ fetih bayrağı dikilmemiş kurumlar da var." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "TRT radyo-3 müzikte kaliteden ödün vermeyen çizgisini yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Klasik batı müziğinden caza, rocktan popa ve dünyanın değişik coğrafyalarından farklı ezgiler sunuyor her gün. Gün boyu süren program akışına baktığımızda bu zenginliği görmek mümkün. Barok esintisi, Portedeki Serüven, İklimlere Yolculuk Maestro’nun Günlüğü, Yorumlar Yorumcular, Senfonik Şiir, Başkasının Şarkıları, Pop Durock, Caz Klübü ve Mavi Rota bunlardan bazıları..." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "Ülkede bütün kurumlara sirayet eden yerli-milli unsurların TRT 3’teki kaliteye henüz bulaşmamış olmaları büyük bir nimet. Demek ki memlekette hala fetih bayrağı dikilmemiş kurumlar da var. TRT radyo-3’teki bu kalite standardının korunuyor olması, geleceğe ilişkin insana biraz olsun umut veriyor. Bu cümleyi abartılı bulanlar olabilir, bir bakıma haklı olabilirler. Ama unutmayalım ki liyakatin ve kalitenin devletten bu kadar uzaklaştığı bir atmosferde, kıyıda köşede de olsa hala kaliteye önem veriliyor olması çölde su bulmak kadar değerlidir." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Mazallah birileri çıkıp “Nedir bu caz-rock işleri, Müslüman bir ülkeye bunlar yakışmaz” deyip yerine “Çırpınırdı Karadeniz...” benzeri şarkıların konulmasını, ya da bir ilahi grubuna yer verilmesini istese kim ne diyebilir ki... Karşı çıkmanız bile bir işe yaramayabilir, anında “dış güçler”in ajanı olarak damgalanırsınız ve olur biter...

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