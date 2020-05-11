Eski AKP milletvekili Ocaktan: Kriz dönemlerindeki bazı icraatları, fırtına dindiğinde topluma anlatmak o kadar kolay olmayabilir

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, salgın dönemlerinin bireyler ve iktidarların iç muhasebe yapmaları için bir fırsat olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kriz dönemlerinde 'hikmetinden sual olunmaz' iradesine sığınarak izah ettiğimiz bazı icraatları, fırtına dindiğinde topluma anlatmak o kadar kolay olmayabilir. Eğer şimdi dile getirilen eleştiriler görmezden gelinirse iktidarla toplum arasındaki kopuşun derinleşmesi kaçınılmaz olacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Biliyoruz ki şu günlerde bazı yanlışlara dikkat çekmek hiç arzu edilen bir şey değil, hatta tehlikeli bile... Zira iktidarın yaptığı her şeyin mutlak doğru olduğuna inanan bir kesim var ve önüne geleni biçmekte kararlı. Onlar bir yanlışa yapılan en küçük itirazı bile iktidar düşmanlığı ve de 'ihanet' olarak değerlendirmekte bir beis görmüyorlar. Oysa iktidarlar da zaman zaman yanlışlar yapabilirler ve açık toplumlarda başta bireyler olmak üzere, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin ve siyasal partilerin yanlışlar konusunda uyarılarda bulunmaları demokratik bir görevdir. Ayrıca iktidarların eleştirilmesi dünyanın sonu demek değildir. Eğer bu konuda siyasal ve ideolojik kimliklerimizi bir tarafa bırakarak vicdanlarımızın sesini dinleyebilirsek, eminim toplumsal birlikteliğimiz açısından daha doğru bir adım atmış oluruz." ifadesini kullandı.

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