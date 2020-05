Eski AKP milletvekili Ocaktan: Koronaya inat 'I will always love you' şarkısını dinledim

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yaşandığı bu günlerde Whitney Houston’un ‘I Will Always Love You’ (Seni daima seveceğim) şarkısının kendisine iyi geldiğini yazdı.

Ocaktan bugünkü yazısında, "İçimde müthiş bir coşkunun adeta sel gibi aktığını hissettim. Bazen hiç beklemediğiniz anlarda, beklemediğiniz şeyler olur ve hayata daha sıkı tutunursunuz. Whitney Houston’un bu şarkısı, karantina günlerinde benim için ilaç gibi bir şey oldu galiba" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Son yüzyılın en muhteşem sesi, gelmiş geçmiş en ışıltılı ve aynı zamanda en karanlık divası Whitney Houston...Muazzam bir sese ve gırtlağa sahip olan Houston, hala dünyanın en başarılı şarkıcılarından biri olarak anılıyor. 'I Willi Always Love You' şarkısı popüler kültürün hafızasına 1992 tarihli 'The Bodyguard' filmiyle kazınmıştı. Ancak hayat hikayesi maalesef tam bir trajediydi" ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

1994’te ırk ayrımı sonrası Güney Afrika’ya giden ilk büyük yıldızdı. Tüm bunlara karşın zayıflıklarından, güvensizliklerinden ötürü hayatını, karartmaya devam etti. Whitney Houston bugün hayatta değil, ama “I Willi Always Love You” şarkısı hala milyonların yüreğinde akmaya devam ediyor.

Yazının devamı için tıklayın