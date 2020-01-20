Eski AKP milletvekili Ocaktan: Keşke Batılılaşmayı daha erken keşfedebilseydik

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “Maalesef gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemindeki Batılılaşma maceramız ara malı ithalatı yapan tüccardan farksızdır. Keşke Tanzimatçılar Batı’yı bilimi, teknolojisi, felsefesi ve kültürüyle bir bütün olarak değerlendirip sahici bir Batılılaşma mantalitesini keşfedebilselerdi” görüşünü savundu.

Ocaktan, “Bugün geldiğimiz noktada bile Türkiye, hala kendi medeniyet sınırları dışında gelişen demokratik değerleri içselleştiremediği için gelişmiş dünya ile arasındaki mesafeyi kapatabilmiş değildir” ifadesini kullandı.

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