Eski AKP milletvekili Ocaktan: Kalbinizin üzerindeki perdeleri kaldırın ve bir kez de hayata melodilerin ve şiirin penceresinden bakmayı deneyin

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Kalbinizin üzerindeki perdeleri kaldırın ve bir kez de hayata melodilerin ve şiirin penceresinden bakmayı deneyin" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ülkede bunca sıkıntı ve acı yaşanırken müzik yazıları yazmanın gereksizliğine inananların kanaatlerini değiştiremem belki ama, sadece bir cümlenin altını çizebilirim; kalbinizin üzerindeki perdeleri kaldırın ve bir kez de hayata melodilerin ve şiirin penceresinden bakmayı deneyin. Eminim yaşanan derin acıları, adaletsizlikleri ve hukuk cinayetlerini yüreğinizde daha derinden hissedeceksiniz..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Doğrusu ben azı anlarda şiirle müziğin varoluş labirentinde aynı melodide birleştiklerini, ara ara duygulardan kurtulup tanrısal bir yolculuğa çıktıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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