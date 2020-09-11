Eski AKP milletvekili Ocaktan: 'İslam devleti' hayali imkânsız bir proje

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Şeriat normlarını esas alan İslami yönetim modelinin, günümüzde İran benzeri ülkelerdeki uygulamalarının politik proje olarak başarısızlığa uğraması da gösterdi ki 'İslam devleti' hayali imkânsız bir projedir." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Örneklere bakarak söylemek gerekirse hiçbir Müslüman ülke 'İslami devlet' modelini başaramadı. Zira kolonyalizm sonrasında benimsedikleri politik örgütlenme, otoriter ve baskıcı bir modelin ötesine geçemedi." yorumunu yaptı.

Ocaktan, "Maalesef günümüzün Müslüman ülkeleri, yaşadığımız çağın şartları içinde kendilerini nasıl uygun biçimde yönetebileceklerine dair İslam’ın temel evrensel metinlerinden pozitif örnekler çıkaramadıkları gibi modern tecrübeyi de yeterince içselleştirememişlerdir. Dolayısıyla bugünkü Müslüman dünyadaki hukuki ve politik uygulamalardan dikkate değer bir model ya da yol gösterici söylemsel alan bulma imkânı yoktur." ifadesini kullandı.

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