Eski AKP milletvekili Ocaktan: İktidara yakın medyada 'zafer' havası yaşanıyor, derdimiz çocuklarımız ölmesin yeter

Mehmet Ocaktan, Moskova mutabakatının ardından özellikle iktidara yakın gazete ve televizyonlarda pek coşkulu olmasa da bir ‘zafer’ havasının yaşandığını belirtti. Ocaktan, "Derdimiz zafer değil çocuklarımız ölmesin yeter" düşüncesini dile getirdi. Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı, Moskova mutabakatının ardından özellikle iktidara yakın gazete ve televizyonlarda pek coşkulu olmasa da bir ‘zafer’ havasının yaşandığını belirtti. Ocaktan, "Derdimiz zafer değil çocuklarımız ölmesin yeter" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Galiba meseleyi ‘zafer’ ya da ‘hezimet’ bağlamının ötesinde, daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmekte yarar var. Her ne kadar mutabakat metninde ‘ateşkes’ ifadesi kullanılmamış olsa da, çatışmaların durdurulması konusunda anlaşılmış olması son derece önemlidir. Moskova’daki anlaşma bir zafer değildir, ama art arda şehitlerin geldiği bir tabloda çatışmaların sürdürülmesi yerine sükunetin sağlanması en azından isabetli bir sonuç olmuştur. Eğer mutabakat sahada da sürdürülebilir hale gelirse, bundan sonra artık çocuklarımız şehit olmayacak demektir, bundan daha büyük bir kazanç olabilir mi?" ifadesini kullandı.