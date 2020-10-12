Eski AKP milletvekili Ocaktan: İddianameyi okurken insan hayretler içinde kalıyor, sahi Suriye’yi de Osman Kavala karıştırmış olmasın!

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin olarak, "Karşımızda öyle bir iddianame var ki, somut kanıt ve delil dışında her şey var. İddianameyi okurken insan hayretler içinde kalıyor, sahi Suriye’yi de Osman Kavala karıştırmış olmasın!" görüşünü savundu.

Ocaktan, "İddianamenin üçte biri Kavala’nın beraat ettiği Gezi davasından kalma iddialardan oluşuyor. Üçte biri davanın diğer sanığı Henri Barkey hakkında... Geri kalan üçte biri ise bir takım faraziyelerden ve komplo teorilerinden ibaret. Doğrusu iddianameyi okurken insan hayretler içinde kalıyor. Zira öylesine kurgusal bir iddianame ki, son altı yıldır Türkiye’de yaşanan terör olayları ve darbe girişimiyle Osman Kavala’yı irtibatlandırmak için adeta özel bir gayret sarfedilmiş. Bu mantıkla eğer istenseymiş, Suriye’de olup bitenlerle de Kavala çok rahatlıkla irtibatlandırılabilirmiş... Sahi Suriye’yi de Osman Kavala karıştırmış olmasın!.." ifadesini kullandı.

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