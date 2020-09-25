Eski AKP milletvekili Ocaktan: Geri kalmışlığı dış güçlere bağlamak acziyettir

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Müslüman dünyanın geri kalışının sorumlusu İslam değildir. Böyle bir yaklaşıma itibar edildiği taktirde 12. Yüzyıla kadar ekonomik, teknolojik, bilimsel, sanatsal ve kültürel alanda İslam toplumlarının Batı’nın ilerisinde olduğu gerçeğini izah etmek mümkün olmayacaktır. Geri kalmışlığı dış güçlere bağlamak acziyettir" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Kabul etmek gerekiyor ki Müslüman toplumların temel problemi, tıpkı Ortaçağ’ın ilk döneminde Hristiyan yöneticilerde olduğu gibi Müslüman yöneticilerin de dini bir 'meşruiyet' aracı olarak kullanıp itaat toplumu oluşturmalarıdır. Hal böyleyken, özellikle 20. Yüzyılda Müslüman ülke aydınları, siyasetçileri, Müslümanları emperyal güçlerin geri bıraktığı tezini güçlü bir şekilde dillendirerek sorumluluktan kaçmayı tercih etmişlerdir. Oysa Batı ile İslam dünyası arasındaki büyük ayrışmaya baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; İslam dünyasındaki siyasi ve dini elitler başlangıçta, Rönesans sonrasında Batı’da yükselişe geçen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bloke etmişler, yeniliklere karşı duyarsız kalmışlardır. Özellikle ulema, faiz konusunda çözüm üretemediği için kredi sistemi geliştirilememiş ve doğal olarak güçlü sermaye yapıları oluşamamıştır." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Bugün geldiğimiz noktadan baktığımızda da aslında çok fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Zira bugün de akla ve bilime yeterince itibar etmiyoruz, ekonomimizi piyasa kurallarına göre değil, 'biz bize yeteriz' anlayışıyla düzenlediğimiz için başarısızlıktan başarısızlığa koşuyoruz." ifadesini kullandı.

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