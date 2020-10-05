Eski AKP milletvekili Ocaktan: Farklı düşünmekte ısrar edenlerin 'deli taklidi' yaparak baskının geçmesini beklemeleri gerekiyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Cemil Meriç’in ifadesiyle 'düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı' bu ülkede, 'itaat kültürü'ne alışamayan ve farklı düşünmekte ısrar edenlerin ya bedel ödemeye hazır olmaları, ya da 'deli taklidi' yaparak baskının geçmesini beklemeleri gerekiyor. " görüşünü savundu.

Ocaktan, "Evet bugün artık Ortaçağ’da değiliz, engizisyonlar yok, insanlar diri diri yakılmıyor ya da giyotinle hayatlarına son verilmiyor. Ama düşüncenin, ifade özgürlüğünün üzerindeki baskılar devam ediyor ve bir başka engizisyon uygulanıyor artık.Hiç uzağa gitmeye gerek yok, daha geçtiğimiz aylarda İslami kesimde farklı düşünen bazı yazarlar için 'Mürteddir, katli vaciptir' ifadeleri kullanıldı bu ülkede... 'Müslümanların Engizisyonu' kitabını hazırlayan Mehmet Azimli’nin Gazete Duvar’dan İslam Özkan’a verdiği röportajdaki şu ifadeleri fevkalade düşündürücüdür: 'Geçenlerde bir ilahiyat hocasına yönelik 'Önce 100 değnek vurulmalı, düşüncesinden dönmezse katledilmeli' gibi fetvalar verdiler, isim vererek ilim adamlarını hedef gösterdiler. Bu ilim adamı yüzde yüz yanlış da söylemiş olabilir. Yanlış bile olsa İslam tarihinde reddiye geleneği var. Çıkarsınız muarızınızın fikirlerinin yanlış olduğunu ispatlayan kitaplar yazarsınız, bunu kanıtlarsınız. Kadim ulema bunu yapmış." ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Cemil Meriç’in ifadesiyle 'düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı' bu ülkede, 'itaat kültürü'ne alışamayan ve farklı düşünmekte ısrar edenlerin ya bedel ödemeye hazır olmaları, ya da 'deli taklidi' yaparak baskının geçmesini beklemeleri gerekiyor. Maalesef İslam tarihinde de bilim, sanat ve düşünce insanları otokratların hışmından kurtulmak için aynen böyle davranmışlardı. Azimli’nin kitabındaki İbnu’l-Heysem örneğinde olduğu gibi... Fatımi Halifesi Hakim-Biemrillah öfkelenip kendisini öldürtmek isteyince İbnu’l-Heysem Halife ölünceye kadar deli taklidi yaparak hayatta kalmayı başarabilmiştir." düşüncesini dile getirdi.

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