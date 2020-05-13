Eski AKP milletvekili Ocaktan: Esas problem kendilerini 'dindar' olarak tanımlayan kesimlerde yaşanan ahlaki çürümedir

Eski AKP milletvekili ve Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Sevda Noyan'ın Ülke TV'de yaptığı “Bizim aile 50 kişiyi götürür, 3-5 bizim sitede de var, ben listemi yaptım” açıklamalarına içinden tepki vermek gelmediğini belirterek, "Bilindiği gibi bu hezeyanları dillendiren Sevda Noyan, geçmişte Fetullah Gülen’in eteğinden himmet dilenen Engin Noyan’ın karısı. ‘Ölüm listesi’ sapkınlığını doğru anlayabilmek için bu bağlantının bilinmesinde yarar var. Çünkü bu zihniyet yapısının mensupları, akıl ve iradelerini her dönem ya bir din tacirine, ya tarikat şeyhine, ya da siyasi bir lidere ipotek ederek ancak varlıklarını sürdürebilen fedai mangalarıdır." diye yazdı

Mehmet Ocaktan, Sevda Noyan'ın ve benzeri insanların, akıl ve iradeden uzak olduklarını ve söylediklerini ciddiye almamak gerektiğin işaret ederek, "Esas problem, son dönemde kendilerini ‘dindar’ olarak tanımlayan kesimlerde yaşanan ahlaki çürümedir. Zira bir toplumda dindarlık bilincinin ne durumda olduğunu anlamak için dinin hayata, insanların davranışlarına nasıl yansıdığına bakmak gerekir. Maalesef günümüzde dindarlar, hayatlarını dinin evrensel mesajına göre değil, akıllarını teslim ettikleri şeyhlerine, liderlerine göre tarif eder hale gelmiş bulunuyorlar.

Evet itaat kültürünün yarattığı bir ‘ahlaki fukaralık’la karşı karşıya olduğumuz kesin. Ama meselenin daha can yakıcı olan tarafı, bazı dindar kesimlerin kin ve nefret savrulması yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

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