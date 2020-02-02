Eski AKP milletvekili Ocaktan: Edebiyatta, müzikte, mimaride dindarlar açısından geldiğimiz nokta, bir gerileyiş göstergesidir

Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan; edebiyat, müzik gibi kültür alanlarında evrensel değerlerden uzaklaşıldığını, muhafazakâr kesimde içe kapanma yaşandığını yazdı. Ocaktan, 'yerli ve milli' vurgusu nedeniyle evrenselden uzaklaşıldığını belirterek "Edebiyatta, müzikte, mimaride dindarlar açısından geldiğimiz nokta, bir gerileyiş göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Ocaktan, Karar gazetesinde "Dindarlar caz ya da Beethoven dinleyemez mi?" başlıklı yazısında toplumda son yıllarda kültürel bir yozlaşma yaşandığı değerlendirmesinde bulundu. Ocaktan, Dindar ve ulusalcı kesimin kültürel anlamda içe kapanma politikası uygulandığında bu alanlarda gerileyiş yaşandığını vurguladı.

Ocaktan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İyi güzel de dindarlar neden Beethoven dinlemesin? Mesela Vivaldi’nin ‘Dört Mevsimi’ni, ya da Mozart’ın 40. Senfonisi’ni dinlemek dini hassasiyetleri olan bir insanın inancını ifsat edebilir mi? Elbette böyle bir şey kabul edilemez. Zihinsel algı düzeylerimizde belli farklılıklar olsa da sonuç itibariyle Dede Efendi’yi, Hacı Arif Bey’i, Itri’yi hangi deruni duygularla dinliyorsak, Beethoven’i de, Mozart’ı da benzer bir ruh iklimi içinde dinleyebiliriz.

Evet ‘ulusalcılığın’ prim yaptığı şu günlerde, müzikte ve sanatın her alanında evrensel bir dili savunmak pek makbul bir durum değil, hatta zaman zaman ihanetle suçlanmak bile mümkün. Ancak 1970’ler ve ‘80’lerde durum hiç de böyle değildi, özellikle İslamcı entelektüel kesimler açısından sanatta, edebiyatta, müzikte, mimaride dünyanın bütün sanat-edebiyat iklimlerine açık evrensel bir bakış hakimdi. Ancak şimdi dindarlar açısından geldiğimiz nokta, kelimenin tam anlamıyla bir gerileyiş içe kapanma göstergesidir. Geçmişte İslamcı kavramı içinde değerlendirilen okumuş-yazmış kesimler, artık günümüzde ulusalcılarla, kavmiyetçilerle ve de iktidarla kol kola yürümeyi seçmiş bulunuyorlar."

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