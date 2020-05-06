Eski AKP milletvekili Ocaktan: Düşüncelerin özgürce ifade edilmesinden korkulan bir ülkede yaşamaktan daha acı verici bir durum olabilir mi?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin basın özgürlüğünde bugün geldiği noktanın iç açıcı olmadığını belirterek, "Düşüncelerin özgürce ifade edilmesinden korkulan bir ülkede yaşamaktan daha acı verici bir durum olabilir mi?" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Nitekim geçmişte özgürlükler konusunda mağduriyetler yaşayan Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu AK Parti 2002 yılında yola çıkarken, düşünce özgürlüğü konusunda “Demokrasinin nihai amacı, başta düşünce, inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlüğü olmak üzere, bütün sivil ve siyası özgürlükleri güvenceye almak ve insanların korku ve endişeden uzak olarak yaşamalarını sağlamaktır” vaadinde bulunmuş ve iktidar olunca da Türkiye’yi rahatlatan adımlar atmıştı." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ancak talihsizlik o ki, bu mücadeleyi veren AK Parti’nin 18 yıllık iktidarının sonunda, eski Türkiye’de kaldığını sandığımız basın ve ifade özgürlüğüne dönük baskı kabusu geri dönmüş bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada Covid-19 krizi vesilesiyle Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskılara yenilerinin eklendiğini, ülkenin dört bir yanında gazetecilerin yanlış haberlerle mücadele bahanesiyle hedef alındığını belirterek 'Covid-19’la ilgili haber yaptıkları, hatta tweet attıkları gerekçesiyle ceza soruşturmalarına uğruyor ve gözaltına alınıyor' uyarısında bulundu" bilgisini paylaştı.

Ocaktan, "Keşke demokratik dünyanın özgürlük anlayışına şaşı bakanlar, İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye biraz olsun kulak verebilseler..." ifadesini kullandı.

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