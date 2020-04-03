Eski AKP milletvekili Ocaktan: Devletin işi milletten zekât toplamak değildir, vatandaş vergisini zaten veriyor

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, devletin görevinin lütuf sunmak değil, halkın en doğal hakkını vermek olduğunu belirttiği yazısında, "Ama devletin işi milletten zekât toplamak değildir. Ayrıca vatandaş vergisini zaten veriyor, bırakın insanlar zekatlarını, hayırlarını, fitrelerini kendi özgür iradeleriyle versinler." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ocaktan, iktidarın kendi sorumluluk alanı içindeki görevleri ve mücadeleri halkın sırtına yüklemesinin anlaşılır olmadığını savundu.

Yazının tamamı için tıklayın...