Eski AKP milletvekili Ocaktan:  Demokrasinin düzgün işlemediği ülkelerde yönetimi elinde bulunduranlar petrol ve doğal gaz gibi kaynaklar sayesinde despotluklarını ebedi kılar

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Genellikle şöyle bir kanaat vardır; demokrasinin düzgün işlemediği ülkelerde yönetimi elinde bulunduran despotlar petrol ve doğal gaz gibi kaynaklar sayesinde, despotluklarını ebedi kılarlar. Suudi Arabistan, İran, Venezüella, Azerbeycan ve Irak gibi ülkeler bu konuda dikkat çekici örneklerdir." düşüncesini dile getirdi. Ocaktan, "İşte tam da bu yüzden, keşfettiğimiz yer altı zenginliklerine ilaveten özgürlük rezervlerimizi genişletmeliyiz." tavsiyesinde bulundu.

Ocaktan, "Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta TPAO’nun Karadeniz’de 320 milyar metreküplük gaz keşfi bütün bir toplum olarak hepimizi mutlu eden güzel bir gelişmeydi. İktidarın bu güzel gelişmeyi siyasi şova dönüştürmesini bir tarafa bırakalım. Bu hiç önemli değil, önemli olan Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığını azaltacak bir başlangıcın yapılmış olmasıdır. Eğer fayda-maliyet analizi yaptığımızda sonuçta bu ülkenin insanı kazanıyorsa gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "Maalesef demokrasi, hukuk devleti, şeffaflık ve hesap verebilir yönetimlerin bulunmadığı bu ülkelerde toplumun refah düzeyi ile yönetenler arasında derin uçurumlar bulunmaktadır. Yani ülkenin her tarafındaki petrol kuyuları ve doğal gaz kaynakları ne yazık ki toplumun refah kalitesini arttırmaya yetmemektedir. Kuşkusuz bütün örnekler olumsuz değil, mesela Amerika, Kanada ve son yıllarda petrol ve doğal gazda önemli adımlar atan Norveç’te bu kaynaklar despotizme değil, özgürlüklere katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Türkiye bu ülkelerle kıyaslandığında elbette daha şanslıdır. Zira bütün aksaklıklara rağmen uzun sayılabilecek bir demokrasi tecrübesine sahibiz, bu ülkede hala demokratik seçimlerle iktidarlar değişebiliyor ve hatırı sayılır bir muhalefet var. Bu öyle hafife alınacak bir tecrübe değildir, ama yeterli de değildir. Çünkü Türkiye özellikle son beş yıldır demokratik standartlarda ciddi bir gerileme içindedir. Güvenilir bir hukuk devleti olmanın hala uzağındayız, özgürlükler konusunda ise demokrasi liginde değil, geri kalmış ülkeler ligiyle yarışabilecek durumdayız. İşte tam da bu yüzden, keşfettiğimiz yer altı zenginliklerine ilaveten özgürlük rezervlerimizi genişletmeliyiz." yorumunu yaptıç

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