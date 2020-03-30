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Medya

Eski AKP milletvekili Ocaktan: Bu ülkede hiçbir bakanın kendi iradesiyle ihale yapması mümkün değildir

30 Mart 2020 06:43

Karar Gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan Kanal İstanbul'un ilk ihalesine ilişkin yazısında, bütün dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı küresel bir mücadele yürütüldüğünü, ülkelerin ekonomik ve toplumsal imkânlarıyla seferber olduğunu belirterek, "Ama biz sanki memlekette her şey güllük gülistanlıkmış gibi, milletin büyük bir bölümünün karşı çıktığı Kanal İstanbul projesini millete rağmen sürdürmeye devam ediyoruz. Her ne kadar şu günlerde ulaştırma bakanının bu ihale yüzünden görevden alındığı şeklindeki bilgiler dolaşıma sokulmuş olsa da, bunun sıhhatli bir bilgi olduğu kanaatinde değilim. Zira bu ülkede hiçbir bakanın kendi iradesiyle herhangi bir karar alması da, ihale yapması da mümkün değildir. Aksini söyleyenlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yeniden okumalarında yarar var." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ocaktan, yazısını, "İstanbul’un deprem gerçeğine rağmen, bütün dünyanın korkulu rüyası haline gelen korona belasına rağmen mega projelere devam..." sözleriyle tamamladı.

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