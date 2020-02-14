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Eski AKP milletvekili Ocaktan: Bizim yaptığımız bal kavanozunun şişesini dışından yalamaktan ibaret

14 Şubat 2020 10:23

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Modernleşme hikayemiz esas itibariyle taklitçi bir zihniyet yapısına dayandığı için, Batılılaşma da kendine has kıymetlerin yerine Batılı hayat tarzını ikame etmek biçiminde anlaşılmıştır. Bizim yaptığımız bal kavanozunun şişesini dışından yalamaktan ibaret." görüşünü savundu. 

Ocaktan, "Eğer batılılaşma meselesine 'Yeter ki fotoğrafımız yakışıklı olsun” anlayışıyla bakarsak; evet geldiğimiz yer itibariyle de epey Batılılaştığımızı düşünebiliriz. Görüntü açısından Avrupalılardan daha fiyakalı olduğumuz bile söylenebilir." görüşünü savundu. 

Ocaktan, "Kabul etmek gerekiyor ki, bizim bugün itibariyle geldiğimiz noktanın gerçek manada Batılılaşma ile de, kalite standardı yüksek bir demokrasi ile de uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. Bizim yaptığımız bal kavanozunun şişesini dışından yalamaktan ibarettir." ifadesini kullandı. 

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