Eski AKP milletvekili Ocaktan: Belediyelere yardım toplama yasağı getirilmesi uzun vadede iktidarın lehine olmayacak

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidarın belediyelere getirdiği yardım toplama yasağının uzun zamandır tartışılan meşruiyet kirizini daha da derinleştireceğini belirtti. Ocaktan, "Hiçbir gereği yokken İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerine getirilen yardım toplama yasağı, bu kritik süreçte hem meseleyi siyasallaştırmış, hem de dayanışma ruhumuza zarar vermiştir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "İktidar cenahı pek görmek istemese de, bu yasak meselesi uzun vadede iktidarın lehine olan bir durum değildir. Bugün itibariyle belki iktidarın gücünü herkese göstermek açısından iş bitirici bir argüman olabilir. Ama unutulmamalı ki, epey bir süredir tartışılmakta olan meşruiyet krizinin daha da derinleşmesine vesile olacaktır." görüşünü savundu.

Ocaktan "Açıkçası çok merak ediyorum, AK Parti neden toplumda gerilimi tetikleme potansiyeli bulunan böyle bir adımı atma ihtiyacı duymuştur. Üstelik de daha bir yıl önce AK Parti, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde benzer ayrıştırıcı politikalar yüzünden seçim hezimeti yaşadığı halde... Evet İstanbul’u kaybetmek iktidar için çok kabul edilebilir bir durum değil, ancak ülkenin birliğe ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde hala o günlerin refleksiyle hareket etmek doğrusu rasyoneliteye hiç uyan bir siyasal davranış biçimi değil." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Oysa geçmişte bu ülkenin hiçbir bireyini ötekileştirmeden bütün ayrıştırıcı politikaları elinin tersiyle iten ve yetmiş milyonu kucaklayan bir misyonun sahibiydi AK Parti... Ve aynı AK Parti yola çıkarken demişti ki: “Devlet halinde yaşamanın zorunlu gereği olarak siyaset, toplumun genel ihtiyaçlarını görüşerek, tartışarak ve uzlaşarak karşılamanın evrensel yoludur.” Bugün de sorunlarımıza, tartışarak ve de uzlaşarak çözümler üretsek dünya mı yıkılır Allah aşkına...

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